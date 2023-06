Kolumne Schauffgepasst Bürgerbeteiligung ohne Bürgerbeteiligung auf Königswinters Lord-Byron-Platz

Meinung | Königswinter · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal: Eine Bürgerbeteiligung von Bürgern, die sich nicht beteiligen wollen.

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

07.06.2023, 12:00 Uhr

Bei einem Bürgerbeteiligungstermin im August zur Frage, wie der Byron-Platz verschönert werden kann, hatten die Anwesenden viel zu sagen. Der Platz sieht noch genauso erbärmlich aus, wie vor zehn Monaten. Foto: Lydia Schauff

Byron, oh Lord Byron, könntest du nur sehen, wie verkommen der Platz mit deinem Namen ist, du würdest dich wohl glatt im Grabe umdrehen. Im Herbst sagten Bürger den Vertretern der Stadt, so könne es nicht weitergehen, sie machten große Worte und hatten viele Ideen, doch seither, mein lieber George, ist wahrhaft nichts geschehen. Warum sie nichts tun, kann ich dir nicht sagen, sie müssen vielleicht Idealen nachjagen.