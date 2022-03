„Teichmolche“ dienen als Vorbild : Bürgerinitiative will Weiher in Heisterbacherrott retten

Faktisch tot sei der Weiher in Heisterbacherrott, so die Verwaltung. Eine Bürgerinitiative will nun selbst Hand anlegen, um das Gewässer zu retten. Foto: Frank Homann

Heisterbacherrott Als die Heisterbacherrotter im General-Anzeiger über ein ehrenamtliches Projekt des Freundeskreises Reitersdorfer Park lasen, keimte Hoffnung auf: Könnte eine ähnliche Aktion wie an der Bad Honnefer Teichanlage An Sankt Göddert auch den Weiher an Haus Schlesien retten?



In einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bürgern und Stadt soll der „faktisch tote" Dorfweiher am Haus Schlesien in Heisterbacherrott saniert werden. Als Vorbild soll eine Aktion des Freundeskreises Reitersdorfer Park in Bad Honnef dienen. Die konzertierte Aktion dürfte auch die wohl einzige Chance zum dauerhaften Erhalt des Gewässers sein.

Die Kosten für eine Entschlammung des Weihers und den Bau einer Zisterne für eine regelmäßige Zufuhr von Niederschlagswasser zum Beispiel von Haus Schlesien schätzt die Verwaltung auf rund eine halbe Million Euro. Eine solche Ausgabe wird die Politik angesichts der großen finanziellen Herausforderungen für die Stadt durch immer neue Krisen aber nicht bewilligen. Das wurde jetzt bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses deutlich.

„Der Weiher ist faktisch tot. Es wird über kurz oder lang dazu kommen, dass er umkippt. Dann haben wir nur noch eine stinkende Kloake“, hatte der Technische Dezernent Theo Krämer vor einem Jahr über den Zustand des Gewässers gesagt. Zu einer ähnlichen Bewertung war ein Arbeitskreis aus Mitgliedern der Ortsvereine, der Kommunalpolitik und der Verwaltung gekommen.

Wolfgang Thiebes und Helmut Zimmer, die Vorsitzenden des Bürgerfestausschusses und des Heimatvereins, hatten damals einen „Hilferuf“ abgelassen. Für die schlechte Verfassung des Gewässers seien viele Faktoren wie der zu geringe Lichteinfall durch zu dichten Baumbewuchs, zu hohes Aufkommen von Wasservögeln, zu geringer Wasserzulauf und erhebliche Schlammablagerungen im Untergrund verantwortlich.

Verwaltung: Schlamm muss entfernt und entsorgt werden

Im Bau- und Verkehrsausschuss berichtete die Verwaltung, dass es aus ihrer Sicht nur zwei Möglichkeiten gibt, um den Weiher dauerhaft am Leben zu erhalten: Zum einen müsse der Schlamm, der heute mit einer Stärke von bis zu 1,20 Meter den Grund des Weihers bedeckt, entfernt werden. Kosten: rund 30 000 Euro allein für das Ausbaggern und weitere 45 000 Euro für Abtransport und Entsorgung, rechnete die Verwaltung vor.

Außerdem müsse der Weiher regelmäßig mit Frischwasser versorgt werden, da der einmündende Nikolausbach versiegt ist. Der Bau einer Zisterne, in der das Niederschlagswasser zum Beispiel von Haus Schlesien gesammelt würde, würde aber weitere rund 415 000 Euro kosten.

„Die Kosten für die Zisterne sind erschreckend hoch und fast unverantwortbar. Da gibt es dringendere Sachen“, sagte Wolfgang Thiebes, der als CDU-Ratsmitglied Mitglied des Ausschusses ist. „Für die Kosten der Zisterne könnte man den Weiher ja für einen Zeitraum von 100 Jahren alle 25 Jahre lang ausbaggern“, meinte auch Nils Suchetzki (SPD). „Wir können uns das auch nicht vorstellen“, stellte der Technische Dezernent Theo Krämer die Position der Verwaltung dar.

Doch es gibt eine Chance: Ein Artikel im General-Anzeiger über eine Aktion in Bad Honnef brachte die Mitglieder einer Bürgerinitiative aus Heisterbacherrott um den studierten Architekten und Baubiologen Frank Mehlis auf die Idee. Aktive des Freundeskreises Reitersdorfer Park befreiten kürzlich eine Teichanlage in Bad Honnef in Eigenregie mit Hilfe einer von der Stadt gesponserten Pumpe vom Schlamm. Das will die Bürgerinitiative jetzt nachmachen. Sie hatte sich vor rund 20 Jahren gegründet, um Mobilfunkmasten im Ort zu verhindern und sich zuletzt auch Gedanken um die Neugestaltung des großen Parkplatzes an der Dollendorfer Straße gemacht.

Bürgerinitiative hat schon Kontakt nach Bad Honnef

„Wir wollen das in Eigenregie mit Unterstützung der Fachleute aus Bad Honnef und der Feuerwehr angehen“, sagte Mehlis im Ausschuss, dem er als stellvertretendes Mitglied für die Königswinterer Wählerinitiative angehört. In die Aktion wolle man möglichst viele Vereine aus dem Ort einbeziehen. Alle, denen das Dorf am Herzen liege, sollen angesprochen werden, um zum Beispiel den Schlamm in Container zu schippen.

Eine echte Knochenarbeit. Den Schlamm wolle man kompostieren, insofern er keine Schwermetalle enthalte. Auch Thiebes hat bereits Kontakt mit dem Freundeskreis aus der Nachbarstadt aufgenommen und möchte sich an der Aktion beteiligen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir zusammenarbeiten werden“, sagte er an die Adresse der Bürgerinitiative. Die Bad Honnefer, die sich selbst humorvoll als „Teichmolche“ bezeichnen, hätten ihm aber auch mitgeteilt, dass die Entschlammung sehr viel Arbeit sei und auch die Kosten nicht unerheblich seien. „Es wäre daher gut, wenn die Stadt Geld zur Verfügung stellt“, so Thiebes.

Frischwasserzufuhr Gegenstand der Überlegungen

Der Ausschuss beauftragte daraufhin die Verwaltung, mit den Bürgern zu klären, in welcher Form sie sich an der Entschlammung des Weihers beteiligen können. Um eine dauerhafte Frischwasserzufuhr zu erreichen, soll die Verwaltung außerdem Alternativen zu der teuren Zisternenlösung entwickeln, wie das Regenwasser von Haus Schlesien oder der Grundschule in den Weiher geleitet werden kann. Beide Gebäude entwässern das Regenwasser bisher in den Kanal.

Zudem soll ein Konzept erarbeitet werden, wie die Belastung des Weihers durch die große Population von Gänsen in Zukunft vermieden werden kann. Dazu möchte man einen Sachverständigen zu Rate ziehen, der unter den Gesichtspunkten des Arten- und Naturschutzes die Population der Gänse und deren Auswirkung auf den Weiher beurteilt. „Das Gutachten ist absolut überflüssig“, meinte dazu Bernd Schlegel (FDP). Die negativen Folgen der Gänse für den Zustand des Weihers seien doch unstrittig.