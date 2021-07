Mehr Bürgerbeteiligung in Königswinter : Bürgermeister übernimmt Schirmherrschaft über Forum Ehrenamt

Mehr Bürgerbeteiligung in Königswinter

Viele Pläne: Jochen Beuckers (l.) und Lutz Wagner im Gespräch über bürgerschaftliches Engagement in Königswinter. Foto: Frank Homann

Königswinter Bürgermeister Lutz Wagner hat offiziell die Schirmherrschaft für das Forum Ehrenamt in Königswinter übernommen. Zwei „Großbaustellen“ nehmen er und Jochen Beuckers, Chef des Forums Ehrenamt, jetzt ins Visier.

In enger Zusammenarbeit mit der Königswinterer Freiwilligenagentur möchte die Stadt nun zwei Projekte dezidiert angehen: Die Stärkung des Ehrenamts und die Etablierung eines Modells zur Bürgerbeteiligung.

Enger Austausch über konkreten Ablauf

Mit dem Vorsitzenden des Forums Ehrenamt, Jochen Beuckers, befinde er sich im engen Austausch, wie das konkret ablaufen soll. „Während der Corona-Pandemie gab es in Königswinter eine Welle der Hilfsbereitschaft, das hat mich total begeistert“, so Beuckers.

Das Forum Ehrenamt hatte bereits im März 2020 in Kooperation mit der Stadt die „Corona-Hilfe Königswinter“ ins Leben gerufen, die bis heute besteht. Ob Einkaufshilfe, Gassi gehen, Kontakt über das Telefon halten, Postkarten für Senioren- und Behindertenheime schreiben, Masken nähen – die Hilfsangebote waren und sind vielfältig.

Ähnlich verhält es sich auch mit der Nachbarschaftshilfe oder den Hilfsangeboten nach den jüngeren Starkregenereignissen in der Königswinterer Bergregion. „Ehrenamt ersetzt aber nicht die Verantwortung des Staates oder der Kommunen“, stellt Beuckers klar.

Senioren und Schüler mit besonderen Bedürfnissen

In den vergangenen anderthalb Jahren während der Pandemie hätten sich in Königswinter, so Beuckers, „auch Bruchstellen gezeigt, bei denen es Handlungsbedarf gibt“. Zwei Personengruppen seien hierbei besonders mit Bedürfnissen aufgefallen: Senioren und Schüler.