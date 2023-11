„Nicht umsetzbare Planung“ BUND Rhein-Sieg fordert Stopp des Vorhabens „Seniorendorf Oberpleis“

„Ein Seniorendorf in der Aue ist bei objektiver, stadtplanerisch versierter Entwicklung undenkbar“, heißt es in einer Mitteilung des BUND Rhein-Sieg mit Blick auf die Pläne für das Grundstück der einstigen Chemiefabrik Weiner an der Propsteistraße. Anlass für die Wortmeldung des BUND ist die Entscheidung des Stadtentwicklungsausschusses (ASUK) Anfang November, bei dem es um die Frage ging, ob das Vorhaben „Seniorendorf“ angesichts möglicher Überschwemmungsgefahren durch den am Areal vorbeifließenden Pleisbach überhaupt weitergehen kann. Zwei Drittel der Mitglieder sprachen sich schließlich dafür aus, die Planung weiter voranzutreiben.