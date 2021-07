Materiallager der Bundeswehr : Bundeswehr investiert 17 Millionen Euro in Eudenbach

Das Materiallager der Bundeswehr in Eudenbach wurde nun auch offiziell wieder in Betrieb genommen. Foto: Frank Homann

Eudenbach Militärische Prominenz war zur offiziellen Eröffnung des Materiallagers der Bundeswehr nach Eudenbach gekommen: 83 Mitarbeiter werden dort künftig Dienst tun, rund 17 Millionen Euro investiert die Bundeswehr. Dabei hatte es für den Standort lange Zeit nicht gut ausgesehen.

Offizielle Eröffnung hatte sich verzögert

In der großen Zahl der Gäste, unter ihnen auch der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Asbach, Marcus Harf, und der Buchholzer Ortsbürgermeister Konrad Peuling, sah er ein Indiz für den Stellenwert des Materiallagers, die einzige Einrichtung der Bundeswehr in Königswinter.

16 Lagerhallen auf 32 Hektar großem Gelände

Nicht erst die Corona-Pandemie habe jedoch gezeigt, dass Versorgungsketten nicht immer funktionieren. „Fehlende Ersatzteile führten dazu, dass Flugzeuge nicht fliegen und Schiffe nicht fahren konnten, weil Material aus Kostengründen nicht bevorratet wurde“, so Schelleis. Insofern sei die Wiedereröffnung ein Tag mit Signalwirkung für die ganze Bundeswehr. „Wir wachsen. Es geht wieder aufwärts“, so der Drei-Sterne-General.

Investionen in Höhe von 17 Millionen Euro

Bis zum Jahr 2023 soll das Materiallager voll in Betrieb sein. Die Investitionen in die Bauunterhaltung werden erst 2025 abgeschlossen sein. 17 Millionen Euro werden in den Standort investiert. „Hier entsteht ein fortschrittliches Lager“, so Schelleis. Die Gebäude werden saniert, Regalsysteme installiert. Die Elektroversorgung muss ebenso wie die Versorgung mit Trink- und Löschwasser ertüchtigt werden.