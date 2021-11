Sonderausstellung im Siebengebirgsmuseum : Burgen und Felsen im Zauber der Nacht

Führungen

„Die Gemälde der Ausstellung sind auch Leihgaben aus anderen Sammlungen und Museen“, beschreibt Museumsleiterin Sigrid Lange die Zusammenstellung der Gemälde. Die Sonderausstellung wird noch bis zum 29. Mai 2022 gezeigt und geht an diesem Tag mit einer Finissage zu Ende.

Kuratorenführungen gibt es an den Sonntagen 16. Januar und 13. März 2022 jeweils um 16 Uhr. Das Siebengebirgsmuseum in der Kellerstraße 16 in der Köngswinterer- Altstadt hat an Samstagen von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr und von Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.siebengebirgsmuseum.de