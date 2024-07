Siebengebirgsalm am Drachenfels Der Burghof-Eigentümer plant weiter

Das Gerüst ist verschwunden. Von Weitem betrachtet, sieht der denkmalgeschützte Burghof zwischen Drachenfelsplateau und Schloss Drachenburg in Königswinter so aus, als könne er wieder für das genutzt werden, was er einst war: ein Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb in ausgesprochen prominenter Siebengebirgslage. Oder wie es anno 1903 zur Eröffnung hieß: ein „Hotel mit Fremdenpension“. Aber: Entfernt ist die Stahlkonstruktion rundherum nur, weil Gerichte Anfang Februar die Bauarbeiten gestoppt hatten. Seine Pläne für das Landhaus mit Café und Jausenstation möchte Eigentümer Bernd G. Siebdrat als geschäftsführender Gesellschafter der Burghof GmbH allerdings nicht aufgeben, wie er im Gespräch mit dem General-Anzeiger sagt. Er will Gespräche mit Naturschutzverbänden führen, um die noch bestehenden juristischen Hürden ausräumen zu können.