Umbau zur „Siebengebirgsalm“ : Rhein-Sieg-Kreis hat Arbeiten am Burghof weiterhin nicht genehmigt

Arbeiten gestoppt : BUND geht gegen Umbau des Burghofes am Drachenfels vor Der BUND ruft wegen der Genehmigungspraxis des Rhein-Sieg-Kreises erneut das Verwaltungsgericht an. Den Naturschützern sind nun die Arbeiten am Burghof, der zur Siebengebirgsalm werden soll, ein Dorn im Auge. Und alles scheint da auch nicht ganz glatt zu laufen.