Tatverdächtiger festgenommen Große Cannabis-Plantage in Königswinter entdeckt

In einer Halle Am Nikolausbach in Königswinter-Heisterbacherrott haben Polizisten am Dienstag eine große Cannabis-Plantage entdeckt. Neben dem „typischen Plantagenequipment“, so die Polizei, stellten die Beamten mehr als 1000 Pflanzen sicher. Die Ermittler des für Rauschgiftkriminalität zuständigen Kriminalkommissariats der Bonner Polizei hatten einen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten.