Seltenes Hobby im Siebengebirge „Früher stand in Bonn in jeder Kneipe ein Carrom-Brett“

Siebengebirge · Der Carrom Club Siebengebirge hat sich längst zu einer Größe in der Carrom-Gemeinde in ganz Deutschland entwickelt. Was den Reiz des Spiels ausmacht, wie es entstanden ist und warum es eigentlich auch mehr Frauen für sich entdecken sollten.

12.03.2024 , 15:00 Uhr

Zeigt, wie es funktioniert: Bernd Jüstel am Carrom-Brett. Foto: Frank Homann

Von Gabriela Quarg Freie Autorin