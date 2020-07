Filmaufnahmen auf Gut Heiderhof : Catweazle mit Otto Waalkes wurde in Vinxel gedreht

Vinxel Prominenter Besuch in Köngswinter-Vinxel: In der vergangenen Woche fanden dort Dreharbeiten für die Neuverfilmung von Catweazle mit Otto Waalkes statt. Hella Töllner vom Gut Heiderhof erzählt, wie es dazu kam.

Wenn Hella Töllner aus ihrem Küchenfenster schaut, sieht sie seit Neuestem schon mal einen Esel. Wahlweise ein Kamel oder ein mächtiges Rindvieh. Ab und zu erhascht sie auch einen Blick auf Otto Waalkes, der in einer Drehpause gerade über ihren Hof läuft. Töllners Zuhause, Gut Heiderhof in Vinxel, war in der vergangenen Woche Schauplatz für aufwendige Dreharbeiten: die Neuverfilmung von „Catweazle“, einer englischen Kinder- und Jugendserie, die in den 1970er Jahren auch über die deutschen Fernsehschirme flimmerte.

In die Rolle des kautzigen Magiers mit Ziegenbart, der aus Versehen in der Gegenwart landet, schlüpft in der Catweazle-Version 2020 Otto Waalkes. An seiner Seite spielen unter anderem Katja Riemann, Julius Weckauf und Henning Baum, Regie führt Sven Unterwaldt.

Bis Donnerstag machte der Filmtross in der Königswinterer Bergregion Station. Die Dreharbeiten fanden abgesichert und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Eigentlich sollte es bereits Mitte Mai losgehen“, so Töllner. Doch die Corona-Pandemie wirbelte auch den Zeitplan der Produktionsfirma kräftig durcheinander. Dass Gut Heiderhof, auf dessen angrenzenden Wiesen Töllner seit vielen Jahren auch das Fußballgolf anbietet, nun zum Filmschauplatz wurde, sei tatsächlich einem Zufall zu verdanken. Vor knapp zwei Jahren habe sich einmal ein Filmscout das Gelände in Vinxel angeschaut. Im Herbst vergangenen Jahres sei dann die Anfrage der Berliner Produktionsfirma gekommen, ob Töllner ihr Haus und Grundstück für einen Teil der Dreharbeiten zur Verfügung stellen würde. „Ich habe natürlich ja gesagt“, sagt Töllner und schmunzelt. „So etwas passiert einem ja schließlich nicht alle Tage.“

Im Januar sei dann eine kleine Crew inklusive Regisseur und Produzenten nach Vinxel gekommen, um die Örtlichkeiten in Augenschein zu nehmen. „Und da hat wohl alles gepasst“, erinnert sich Töllner. Es folgte eine zweite, größere Crew, die dann die Details aushandelte. Etwa, ob auf dem Außengelände für die Dreharbeiten Dinge verändert werden und Räume im Haus kurzfristig einen anderen Farbanstrich erhalten dürften. Ist ihr Wohnzimmer jetzt Rosa? „Nein“, sagt Töllner und klingt entspannt. Details allerdings lässt sie sich nicht entlocken, nur so viel: „Verschiedene Räume in verschiedenen Farben. Aber natürlich würde Catweazle sein Wohnzimmer auch nicht rosa streichen.“

Die Serie Catweazle Catweazle ist eine britische Fernsehserie, die erstmals 1970 ausgestrahlt wurde. Sie handelt von dem angelsächsischen Magier Catweazle und den Abenteuern, die er nach einer Zeitreise mit seinen jugendlichen Freunden und in der Zeit der 1970er Jahre erlebt. In Deutschland wurde die Serie erstmals 1974 ausgestrahlt.

Zwei, drei Filmszenen hat sie bislang aus dem Küchenfenster gemeinsam mit ihrer Enkeltochter beobachtet. „Die Küche ist einer der Orte, die von den Dreharbeiten ausgespart sind“, erklärt sie. Ja, natürlich sei sie während der rund einwöchigen Drehzeit etwas eingeschränkt. Doch tatsächlich finde sie es spannend zu beobachten, wie die gesamte Filmcrew aus Beleuchtung, Maske, Regie und Schauspielern miteinander arbeitete, kürzeste Szenen so oft wiederholte, bis alle zufrieden seien. Auch sei ihr Gut Heiderhof dank professioneller Beleuchtung für die nächtlichen Szenen so in Szene gesetzt worden, dass es sie sehr beeindruckt habe. Eigens für den Dreh seien auch Tiere wie eben Esel, Kamel und Rinder nach Vinxel gebracht worden. „Die waren gut eingezäunt, das hat alles reibungslos geklappt.“

Und Otto? Auch den hat Hella Töllner mittlerweile schon mehrmals gesprochen. „Ausgesprochen nett und easy“, findet sie den Schauspieler und Komiker, der nächste Woche seinen 72. Geburtstag feiert, ihre Tochter habe auch schon einen Schwatz mit Henning Baum gehalten. „Die ganze Crew ist sehr nett und zuvorkommend, ich kann nur Positives berichten“, betont Töllner. „Da spielt sich niemand in den Vordergrund und alle haben immer ein offenes Ohr.“