80 Jahre in Königswinter Partei-Chronik ist eine echte Fleißarbeit

Sie ist eine echte Fleißarbeit: die jetzt vorliegende Chronik „Kommunen, Köpfe, Kompetenzen“, in der acht Jahrzehnte CDU und Parteiengeschichte in Königswinter dargestellt sind. Für Alt-Bürgermeister Herbert Krämer war die drei Jahre lange Arbeit an dem Buch – nach zwei früheren Projekten über seinen Heimatort Berghausen – dabei auch eine Möglichkeit, körperlich und geistig fit zu bleiben. Im Juli wird Krämer, der dreimal pro Woche eine Stunde joggen geht, 87 Jahre alt.