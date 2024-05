Feuerwehreinsatz am Freitagabend Ursache für Chlorgasalarm im Königswinterer Hallenbad gefunden

Das Hallenfreizeitbad in Königswinter kann wieder öffnen, wie die Stadt Königswinter am Montag auf GA-Anfrage erklärte. Bereits am Samstag sei die Ursache für den Chlorgas-Alarm am späten Freitagabend entdeckt und behoben worden, wie Ulrike Klein von der Pressestelle der Stadt Königswinter dem GA sagte. Seit Sonntagmittag sei das Bad an der Bahnhofsallee wieder geöffnet, so Klein.