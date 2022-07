Clemens-August-Straße : Ausbau von Bahnhaltestelle in Königswinter dauert länger

Ausbau von Bahnhaltestelle in Königswinter dauert länger

Der Ausbau des neuen Haltepunktes der Linie 66 an der Clemens-August-Straße verzögert sich. Foto: Frank Homann

Königswinter Der barrierefreie Ausbau der Bahnhaltestelle Clemens-August-Straße in Königswinter verzögert sich. Wie die Stadtwerke Bonn mitteilten, dauert es wohl noch bis Dezember, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Die Bahnkunden der Linie 66 stellt das vor eine harte Geduldsprobe.

Was den Ausbau der Bahnhaltestelle Clemens-August-Straße angeht, müssen sich die Fahrgäste der Linie 66 noch auf weitere beschwerliche Monate einstellen. Denn die Bauarbeiten für den barrierefreien Mittelbahnsteig verzögern sich bis voraussichtlich Ende Dezember, teilten die Stadtwerke Bonn (SWB) mit. Schuld daran seien Lieferschwierigkeiten beim benötigten Material.

Wie berichtet, wird die Bahnhaltestelle an der Königswinterer Rheinallee modernisiert und barrierefrei umgebaut. Es entsteht ein neuer Mittelbahnsteig, der über eine Rampe barrierefrei zu erreichen sein wird. Begonnen hatten die Arbeiten Anfang des Jahres – und sollten eigentlich bis September abgeschlossen sein. Jetzt dauert es noch einmal länger. Die SWB bitten die Fahrgäste entsprechend, weiter an der Ersatzhaltestelle ein- und auszusteigen. Sie befindet sich rund 20 Meter in Richtung Sea Life rheinseitig auf der Rheinallee. Die Haltestelle bedient beide Fahrtrichtungen.