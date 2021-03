Ehrenamtliche Helfer in Königswinter : Corona-Schnelltests für Ehrenamtliche

Michael Busalt (rechts) macht einen Abstrich für den Corona-Schnelltest beim Vereinsvorsitzenden Cornelius Henze. Foto: Frank Homann

Königswinter Der Verein Netzwerk Integration Königswinter hat 60 Corona-Antigen-Schnelltests erworben und bietet ab sofort nach telefonischer Terminvereinbarung an zwei Standorten Testungen an.

Das Netzwerk Integration Königswinter e.V. (NIK) bietet Antigen-Schnelltests für seine ehrenamtlichen Integrationshelfer an. Die rund 500 Ehrenamtlichen in Königswinter unterstützen die Geflüchteten in Alltagsangelegenheiten, beim Verstehen und Ausfüllen von Formularen und Anträgen oder aber beim Sprachunterricht. Alle diese Aufgaben sind laut Vereinsvorsitzendem Cornelius Henze jedoch nicht immer ohne persönlichen Kontakt möglich. Da das auch bei Einhaltung aller Schutzmaßnahmen oft mit Unsicherheiten verbunden sei, möchte der Verein seine Helfer nun verstärkt mit dem Einsatz der Tests unterstützen.

Ein Test kostet je nach Hersteller zwischen 5,50 und neun Euro

Flüchtlingshilfe Netzwerk Integration Königswinter Das Netzwerk Integration Königswinter e.V. wurde 2016 von ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Engagierten gegründet. Zweck des Vereins ist zum einen Geflüchteten und Migranten durch individuelle Betreuung praktische Hilfestellungen zu geben und zum anderen die Koordination und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.

Die Tests sollen unter anderem Gewissheit liefern, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass eine betreute Person mit Corona infiziert sein könnte und ein begründeter Verdacht vorliegt, dass sich auch der Helfer angesteckt haben könnte. Das NIK hat 60 Corona-Antigen-Schnelltests erworben, bei denen ein Abstrich im Rachen vorgenommen wird. Innerhalb von drei Tagen könne Nachschub geordert werden. Die Tests sind laut NIK vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassen. Der Verein ist für die Kosten in Vorleistung getreten. Ein Test kostet je nach Hersteller zwischen 5,50 und neun Euro plus die benötigte Schutzausrüstung in Form von Masken, Schutzanzug, Desinfektionsmittel und Schutzbrille. Städtische Mittel wurden nicht genehmigt. „Wir hoffen darauf, dass sich manche vielleicht mit einer kleinen Spende beteiligen oder machen uns sonst auf die Suche nach Sponsoren“, so Henze.

Gemeinsam mit Michael Busalt wurde er im Januar geschult, um Testungen vornehmen zu können. Die Schnelltests werden nach telefonischer Terminvereinbarung an zwei Orten durchgeführt: für den Talbereich im Ernst-Rentrop-Haus in der Königswinterer Altstadt, für den Bergbereich in Oberpleis beim Netzwerk Integration.