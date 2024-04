Vor dem 80. Jahrestag des D-Day Wie die letzten Kriegsjahre einen Königswinterer prägten

Der Tag, der als D-Day in die Geschichte eingegangen ist und eine entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg eingeläutet hat, jährt sich in nicht einmal zwei Monaten zum 80. Mal. Die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 zählt zu den größten Operationen der Militärgeschichte, mit der eine zweite Front im Westen gegen Deutschland errichtet wurde: Für den Königswinterer Gerold Hank waren es die ersten Nachrichten, die er je aus Frankreich hörte. Die Ereignisse rund um den 6. Juni und die Monate danach waren für den Königswinterer Motivation, sich zeitlebens für die Freundschaft beider Völker einzusetzen.