Nach dem Dachstuhlbrand in Rauschendorf „Bei euch brennt’s“ - Ehepaar hatte gerade das Essen bestellt, als Anruf kam

Als hätte man einen großen Haufen abgebrannte Holzkohle mit Wasser vermischt und überall in der Wohnung verteilt: Dieses Bild bietet sich, wenn man das Haus der Familie Schmitz in Königswinter-Rauschendorf betritt. Unter den Schuhen knirscht und schmatzt es beim Treten auf das matschige, schwarz-krümlige Gemisch. Nach einer Freigabe durch die Polizei durfte die Familie das Haus, in dem es am Samstagabend gebrannt hatte0, am Montagmittag wieder betreten. Bernd Schmitz wollte schauen, wie es in dem Haus, in dem er vorerst nicht mehr wohnen kann, aussieht. Seine Hände und die Stirn sind rußverschmiert. Vom GA fotografieren lassen, das möchte er sich lieber nicht.