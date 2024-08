Sankt Sebastianus-Junggesellen-Bruderschaft Das 65. Königsjubiläum von Josef und Hella Blöser ist wirklich einmalig

Immer im August, wenn die Sankt Sebastianus-Junggesellen-Bruderschaft von 1659 vier Tage lang mit dem ganzen Dorf Laurentius-Kirmes feiert, ist Oberdollendorf im Ausnahmezustand. Damit alles klappt mit Umzügen, Paraden, Bällen, Fahnenschwenken, Gottesdiensten und dem Königsschießen, wird an Übungsabenden zuvor jedes Detail geübt. Diesmal zogen die Sebastianer mit den Knöppelchesjonge an der Spitze – in Hochform, aber noch in Zivil – zum Weingut Blöser. Dort empfingen Josef und Hella Blöser zu Wein und Imbiss. Denn: Die beiden feiern bei der Kirmes an diesem Wochenende ein Jubiläum, das es so vorher noch nie gegeben hatte: das 65-jährige Königsjubiläum.