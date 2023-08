Leistungsschau in der Bergregion von Königswinter Das bietet der Apfelsonntag in Oberpleis

Was ist auf dem Busbahnhof los, was wird an der Dollendorfer oder Siegburger Straße geboten, was an der Kirche? Wo gibt es Spiele für Kinder, wo stellen sich Vereine vor? Der Übersichtsplan gibt dazu auch in diesem Jahr Auskunft, ebenso zu Parkplätzen. Besonderer Service: Der Werbekreis bietet wieder einen kostenlosen Shuttle an. Zwischen Oberpleis und Heisterbacherrott/Thomasberg sowie zwischen Oberpleis in Richtung Berghausen und Eudenbach fahren die Wagen.