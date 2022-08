Rund um die Frucht : Das erwartet die Besucher beim Apfelsonntag in Oberpleis

Oberpleis Ein buntes Programm haben die Verantwortlichen für den Apfelsonntag in Oberpleis zusammengestellt. Höhepunkt ist die Eröffnung eines besonderen Gartens.

Passend zum Apfelsonntag wird der neu gestaltete Probsteigarten in Oberpleis eröffnet. Das Gelände zwischen Kirche und Friedhof soll künftig ein Garten für alle sein. Auch ein Obstspalier mit vielen Sorten findet sich auf der Anlage. Am Sonntag, 4. September, richtet der Werbekreis Oberpleis seine Traditionsveranstaltung rund um den Apfel mit verkaufsoffenem Sonntag und verschiedenen Attraktionen aus. Die Garteneröffnung ist für 14 Uhr vorgesehen.

Dazu verteilt der Werbekreis, der rund 90 Aussteller zählt, an die Besucher Äpfel. Obstbauern aus dem Siebengebirge werden an Ständen ihre frischen Früchte – von Elstar bis Gala – zum Kauf anbieten. Und die Geschäftsleute haben für ihre Kunden wieder Überraschungen auf Lager. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucherinnen und Besucher bummeln, schlemmen und shoppen.

Vereine und Institutionen präsentieren sich

Ein tolles Programm bieten auch verschiedene Vereine und Institutionen. Die Schlepperfreunde stellen ihre historischen Traktoren zur Schau. Die Ortsgruppe Oberpleis der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) baut auf dem Rathausvorplatz einen Pool für Vorführungen auf und präsentiert ihr Hochwasserboot. Die Kreissparkasse lädt auf dem Kreisel die Kinder zum Bullenreiten ein. Die Ortsgruppe der Pfadfinder errichtet an der Kirche eine Jurte und bietet Spiele und Stockbrot an.

Kulinarisch werde an den Verköstigungsstationen einiges aufgefahren, sagt Werbekreis-Vorsitzender Frank Rösgen. Im Alten Zoll erwartet die Besucher eine Sonderkarte mit Apfelgerichten. Dort beginnt auch der Apfellehrpfad, den Wilfried Thomas, der zweite Vorsitzende, an der Siegburger Straße bis ins Gewerbegebiet anlegt.

Führungen durch die Landschaft

Der Werbekreis bietet erneut einen kostenlosen Shuttle-Service von den Parkplätzen in Thomasberg und Heisterbacherrott nach Oberpleis an. Dieses Mal wird es auch einen Shuttle nach Berghausen und Eudenbach geben.

Zum Apfelsonntag bietet die Arche Lütz an der Siegburger Straße eine Führung durch das private Naturschutzgebiet an. Sie startet um 16 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an info@bergregion-koenigswinter.de möglich. Unter dem Motto „Oberpleiser Heimathäppchen“ beginnen um 15 Uhr zwei Streifzüge durch die Natur mit Landschaftsführern am Alten Zoll. Anmeldungen dazu: team@alterzoll.oberpleis.de