Viel Resonanz auf das „Ideenschaufenster“ Das haben die Königswinterer Altstadtmanager als Nächstes vor

Außerdem haben die Altstadtmanager Ulrich Keinath und Hans-Helmut Schild dargestellt, wie sie mit schnellen Maßnahmen die Bahnunterführungen am Bahnhof und an der Wilhelmstraße ansehnlicher und komfortabler machen wollen. Reinigen, Streichen, vielleicht Bepflanzung aufstellen oder auch eine Kunstaktion sollen die Mittel dafür sein. Ebenfalls streben die beiden Altstadtmanager an, dass es künftig einen zentralen Ort gibt, an dem Veranstaltungen beworben werden, um Besuchern und Einwohnern eine Terminübersicht an einem Ort zu bieten und damit dem Durcheinander an Veranstaltungsplakaten, die oft an verschiedenen Stellen in der Stadt verteilt sind, ein Ende zu bereiten. Als Vorschlag dafür wurde das Aufstellen einer beleuchteten Litfaßsäule an einem zentralen Ort in der Altstadt in den Ring geworfen.