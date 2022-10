Familie Bachem feiert Abschied : Das haben die neuen Eigentümer vom „Margarethenkreuz“ vor

Das Margarethenkreuz aus der Vogelperspektive gesehen: Die Traditionsgaststätte hat den Besitzer gewechselt. Foto: Frank Homann

Königswinter Am Samstag wird im „Margarethenkreuz“ Abschied gefeiert. Familie Bachem gibt die Traditionsgaststätte nach 178 Jahren in Familienbesitz in die Hände neuer Eigentümer. Die haben schon konkrete Pläne, wie es weitergehen soll. Manches soll bleiben, aber es sind auch große Veränderungen geplant.