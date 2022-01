Sankt Sebastianus-Männer-Schützenbruderschaft in Königswinter : Das Schützenfest wird verschoben

Königswinter Die Corona-Pandemie macht der Sankt Sebastianus-Männer-Schützenbruderschaft in Königswinter im Jubiläumsjahr erneut einen Strich durch die Planungen. Der Ball im Februar fällt aus.

Schützenkönig regiert im vierten Jahr

Präses Markus Hoitz hatte bereits in einem offenen Brief an die Sebastianus-Bruderschaften daran erinnert, dass deren Gründer effektiv auf eine Pandemie, die Pest, und auf eine religiös verworrene Situation durch die Reformation mit der Wiederbegründung der Bruderschaften in Königswinter sowie in Nieder- und Oberdollendorf reagiert hatten – als Bürgerwehr oder als organisierte Caritas. Bei der Messe vor der Generalversammlung betonte Hoitz in seiner Predigt, welchen Halt in den derzeit für die Kirche schwierigen Zeiten die Bruderschaften geben können und müssen.