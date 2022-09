Zum Winzerfest in Königswinter : Das Siebengebirge hat eine neue Ritterin

Königswinter Kornelia Scheuer ist in Königswinter seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert. Nun wird sie im Siebengebirge zur neuen Ordensritterin geschlagen – pünktlich zur Eröffnung des Winzerfestes, das in diesem Jahr vom 30. September bis zum 3. Oktober stattfindet.

Zwei Jahre lang hat coronabedingt kein Winzerfest in Königswinter mehr stattgefunden – zwei Jahre, in denen auch kein neuer „Ritter vom Siebengebirge“ ins Ordenskapitel aufgenommen werden konnte, da der traditionelle Ritterschlag stets zum Festauftakt vom Bacchus höchstpersönlich vorgenommen wird. Umso größer ist jetzt die Freude, dass in diesem Jahr endlich wieder gefeiert werden kann – und es somit auch einen neuen Ordensträger gibt. Nun wurde im Restaurant „Zum Ännchen“ in Oberpleis das Geheimnis gelüftet, wer am Freitag, 30. September, zum 61. Ritter vom Siebengebirge geschlagen wird: Kornelia, genannt Conny, Scheuer aus Gratzfeld.