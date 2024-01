Vielfältige Inspiration Das war die erste dezentrale Hochzeitsmesse in Königswinter

„Es ist, was es ist, sagt die Liebe“. So wiederholt sich in dem berühmten Gedicht von Erich Fried „Es ist, was es ist“ ein Refrain, der allen möglichen Perspektiven über die Liebe nur eines entgegnen kann: Nur die Sicht der Liebe kann die Realität akzeptieren, so wie sie ist und die Schönheit des Augenblicks verinnerlichen. Zu einem der schönsten Momente zählt da zweifellos die Hochzeit in all ihren Facetten. Der Tag an sich soll sich ja bei den Paaren und den Gästen als einer der schönsten im Leben verankern. Und daran lässt sich, bei aller Akzeptanz der Realität nach Erich Fried, im Vorfeld doch so einiges „drehen“. Die Wahl des Hochzeitsortes etwa und die Gestaltung dieses besonderen Tages kann geplant werden und genau das ist vielen Heiratswilligen wichtig. Wie dieser Tag gestaltet werden kann, zeigten etwa 30 Aussteller bei der ersten dezentralen Hochzeitsmesse in Königswinter.