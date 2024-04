Trinkbrunnen, Spielgeräte, Stadtgärtnern Das wünschen sich Anwohner für Byron-Platz und Park Am Stadtgarten

„Das A und O ist die Pflege.“ So bringt eine Anwohnerin aus Königswinter auf den Punkt, was aus ihrer Sicht am Lord-Byron-Platz an der Kellerstraße dringend nötig wäre. Überall sprießt Unkraut, aus dem Waschbeton rund um den Brunnen, der schon lange nicht mehr sprudelt, haben sich vereinzelt Brocken gelöst. Daran möchte die Stadt mithilfe von Fördermitteln etwas ändern und fragt dafür auch die Bürger, was sie sich wünschen würden. Am Samstagmittag hatten dafür Florian Striewe und Heike Rex vom Bereich Bürgerbeteiligung dafür an den Platz eingeladen.