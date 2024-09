Sanierung von Sankt Remigius auf der Zielgeraden Demontage von Gerüst und Kran sorgt für zeitweises Verkehrschaos

Auf diesen Moment hat nicht nur der Kirchenvorstand von Sankt Remigius länger gewartet als gedacht: Das Gerüst an der Kirche, das wegen der umfangreichen Sanierung des Gotteshauses nötig geworden war und zwei lange Jahre das Bild geprägt hat, hat mit einiger Verspätung nach unvorhergesehenen Problemen bei der Sanierung zumindest in weiten Teilen ausgedient. Ganz so rund wie geplant lief die Demontage nicht: Zwischenzeitlich entstand ein regelrechtes Verkehrschaos. Grund, so Stadtsprecher Florian Striewe auf GA-Anfrage: Die Arbeiten seien zeitlich und organisatorisch anders als von der Stadtverwaltung genehmigt durchgeführt worden. Offenbar galt dies auch für fehlende Umleitungs-Beschilderung.