Haus Rebstock in Königswinter Denkmalgeschütztes Kleinod steht schon wieder zum Verkauf

„Es ist ein herausragendes Ensemble, das man der Allgemeinheit und der Kultur zur Verfügung stellen sollte“, sagt Hans-Helmut Schild, Altstadtmanager in Königswinter, mit Blick auf den ehemaligen Winzerhof „Im Rebstock“ in der Hauptstraße 449. Das Haus, in dem schon im 19. Jahrhundert Hauskonzerte stattgefunden hätten, „atmet Kultur“, so Schilds Empfindung. Dass die Junge Philharmonie Köln zeitweise in den Räumen des leer stehenden Hauses proben durfte und weiter darf, passt in dieses Bild.