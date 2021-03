Drachenfels in Königswinter : „Der Bachelor“ vergibt Rosen auf Schloss Drachenburg

Auf Schloss Drachenburg stellt Niko die vier verbliebenen Kandidatinnen Stephie, Mimi, Linda und Michèle (v.v.l.) seiner Familie vor (Christina, Alex, Wolfgang, Elisabeth und Niko (h.v.l.) Foto: TVNOW

Königswinter Dieses Jahr ist alles anders: Bedingt durch die Pandemie wurde die aktuelle Staffel der RTL-Show „Der Bachelor“ in Deutschland gedreht. In der achten Folge verteilt Bachelor Niko Griesert seine Rosen auf Schloss Drachenburg in Königswinter.



Weiterleiten Drucken Von Jill Mylonas

Dass das Siebengebirge in Königswinter mit Sehenswürdigkeiten wie Schloss Drachenburg ein Magnet für Touristen ist, ist bekannt. Das neugotische Schloss ist zudem immer wieder Kulisse für Fernsehproduktionen. So auch am kommenden Mittwoch: Dann vergibt Niko Griesert im Rahmen der RTL-Show „Der Bachelor“ seine Rosen auf dem Drachenfels.

In den historischen Räumlichkeiten von Schloss Drachenburg stellt Griesert die vier verbliebenen Frauen seiner Familie vor - inklusive Brunch.