Nach Beschluss im Stadtrat Der Weg für die Umgestaltung der Königswinterer Rheinallee ist frei

Die Pläne für die Umgestaltung der Rheinallee in Königswinter nehmen konkret Form an. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit den Stimmen der Koalition aus Königswinterer Wählerinitiative (Köwi), SPD und Grünen weitere Schritte bei dem Bauprojekt beschlossen. Dabei folgte das Gremium mehrheitlich dem Vorschlag des Fachbüros für die künftigen Bodenbeläge. Gehwege und Plätze sollen demnach mit Natursteinplatten versehen werden, der Alleebereich mit wasserdurchlässigem Splittbelag. Dazu sollen Bänke, Fahrradbügel, Poller, Abfallbehälter und Beleuchtungselemente kommen.