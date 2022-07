Partner für dauerhafte Lösung gesucht : Deutsche Post plant Interimsfiliale in Stieldorf

Die Deutsche Post will in Stieldorf eine Interimsfiliale einrichten. (Symbolbild) Foto: DPA

Königswinter In Stieldorf soll eine Interimsfiliale der Post eröffnen. Auf Postbank-Dienstleistungen müssen die Stieldorfer aber weiter verzichten.

Wenn die Stieldorfer Pakete abgeben oder Briefmarken kaufen wollen, bleibt ihnen derzeit nur der Weg nach Thomasberg oder Oberpleis, weil die Postfiliale in der Oelinghovener Straße seit Ende Mai geschlossen ist. Das soll sich nach Aussage eines Sprechers der Deutsche Post DHL Group für die Region Mitte aber bald ändern: „Es ist die Einrichtung einer Interimsfiliale, also einer von der Post selbst betriebenen Filiale, am bisherigen Standort an der Oelinghovener Straße 2-4 geplant. Diese Interimsfiliale soll möglichst zeitnah eröffnet werden. Ein konkretes Datum können wir zwar aktuell noch nicht nennen, wir gehen aber davon aus, dass die Eröffnung in den nächsten Wochen erfolgen wird.“