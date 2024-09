Experten des Europarats prüfen das Siebengebirge Deutschlands ältestes Naturschutzgebiet darf sein Diplom behalten

Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, die einer Naturlandschaft zuteilwerden kann: das „Europäische Diplom für geschützte Gebiete“, kurz: Europadiplom, des Europarats in Straßburg. Im Siebengebirge machen eine kleine Tafel am Weilberg und eine Bronzeplakette auf dem Oelberg Besucher darauf aufmerksam, dass auch das älteste deutsche Naturschutzgebiet seit 1971 Träger dieser Auszeichnung ist. Verliehen wird das Diplom ausschließlich an Naturlandschaften von internationaler Bedeutung und europäischem Interesse im Hinblick auf den Schutz und Erhalt ihrer Natur und Kulturgüter. Entsprechend wenige Gebiete in Deutschland, nämlich exakt acht, dürfen sich als Träger des Diploms bezeichnen, darunter so prominente wie der Nationalpark Bayerischer Wald oder das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Beim Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) als Träger des Naturschutzgebietes Siebengebirge ist die Freude groß, auch weiterhin diesem erlauchten Kreis anzugehören: die Auszeichnung wurde jetzt bis ins Jahr 2031 verlängert.