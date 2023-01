Tierische Kunstausstellung in Königswinter : Die berühmte bunte Kuh ist jetzt in Haus Bachem zu sehen

Königswinter Die beiden Künstlerinnen Barbara Baltes und Ute Lammert stellen Tiergemälde im Königswinterer Haus Bachem aus. Beeindruckend ist der Reichtum an Details, die auf den Bildern zu sehen sind.

Im Haus Bachem steht mitten im Saal eine lebensgroße, bunte Kuh. So tierisch farbenfroh werden die Besucher des Hauses selten begrüßt. Die Kuh gehört der Königswinterer Künstlerin Ute Lammert, die gemeinsam mit Barbara Baltes die aktuelle Ausstellung „Dat Dier – ens esu un ens esu“ (Das Tier – eins ist so und eins ist so) gestaltet und zusammengetragen hat.

Detailreiche Darstellung zieht die Betrachter in ihren Bann

So finden sich in der Ausstellung Bilder mit Tiertypen in abwechslungsreichen Farbkompositionen und Farbkomponenten. Manche Tiere, vor allem die Hunde, sind derart lebensecht gemalt, dass sie Fotografien schon sehr nahe kommen. Insbesondere die Darstellung der Augen und der Mimik zieht die Betrachter in ihren Bann. Andere Tiere leuchten in strahlend hellen Farbtönen und wieder andere wirken, als seien sie in ihrem Lebensraum gerostet, wie etwa eine Schar Pinguine vor einem bewegten Meer in arktischen Gefilden.