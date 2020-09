Bagger planieren in Ittenbach : Die Erdarbeiten für den Multifunktionsplatz sind in vollem Gange

Ittenbach Bis Mitte Oktober soll die neue Anlage am Kirchweg fertig sein. Die Stadt Königswinter hat den alten Sportplatz im Ort an einen Investor verkauft.

Die Arbeiten für den Multifunktionsplatz in Ittenbach sind in vollem Gange. Der Platz, der auf einem Feld außerhalb der Wohnbebauung am Kirchweg gebaut wird, soll zum neuen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche und den Schulsport der Grundschule werden. Die Anlage ist als Kompensation für den wegfallenden Ittenbacher Sportplatz vorgesehen. Der Stadtrat hatte dem Verkauf des Sportplatzes an einen Investor, der dort Wohnhäuser bauen möchte, zugestimmt, der Notarvertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben.