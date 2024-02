Lemmerzbad verursacht hohe Kosten Die Freibad-Saison steht in Königswinter plötzlich auf der Kippe

Die Saison 2024 im Lemmerz-Freibad von Königswinter steht Informationen des General-Anzeigers zufolge auf der Kippe. Wegen eines von der Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH geforderten Betriebskostenzuschusses in Höhe von über 250.000 Euro, das ist doppelt so viel wie in den vergangenen beiden Jahren, dürfte eine Öffnung in diesem Jahr äußerst fraglich sein. Für das Jahr 2023 soll die Betreiberin außerdem einen Sonderzuschuss in Höhe von 87.000 Euro beantragt haben.