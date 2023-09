Petersberg Gesamtschule der Stadt Königswinter Die Gesamtschule Oberpleis hat jetzt einen neuen Namen

Kurz gefragt: Godehard Mai

Herr Mai, es gab einst bereits eine Schule in Königswinter, die den Namen Petersberg führte, das städtische Gymnasium am Petersberg in der Tallage. Immerhin war die Schule in der Sichtachse des Petersbergs, was die Gesamtschule nicht ist.

Godehard Mai: „Ja das stimmt, aber diese Schule gibt es nicht mehr. Es gibt in Königswinter eine Vielzahl von Schulen mit lokalen topographischen Namen. In diese Tradition reiht sich der Name Petersberg Gesamtschule nahtlos ein. Der Petersberg gibt als Namensgeber vielfältige Anknüpfungspunkte, die für die Gesamtschule Oberpleis Identifikation schaffen können und sollen. Die historische Bedeutung, die der Petersberg als Symbol für die Bundesrepublik Deutschland besitzt, spielt eine große Rolle. Nicht zuletzt durch das „Petersberger Abkommen“ steht der Petersberg für Dialog und Ausgleich, für Frieden und Freiheit, für Demokratie und Völkerverständigung.

Der Petersberg ist also ein symbolischer Ort für die Schule?

Mai: „Genau. Zudem ist der Petersberg mit dem „Petersberger Klimadialog“ ein Ort geworden, der für eine moderne Umweltpolitik und für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft steht. Alles das sind Werte, die mit unserem Schulprogramm stark korrespondieren".

Zur Person: Seit 1. August 2013 ist Godehard Mai Schulleiter der Gesamtschule in Oberpleis.

Er begann seine Lehrerlaufbahn an einem Gymnasium im Oberbergischen Kreis. Nach zwei Jahren an der Privatschule wechselte er für fünf Jahre an die Hauptschule in Siegburg-Wolsdorf. Seit 2000 arbeitete er an der Hauptschule Oberpleis, zunächst als Konrektor, seit 2004 dann als deren Schulleiter. zci