Musical „Lola Blau“ auf dem Drachenfels Die „Geschichte einer Ohnmacht“ ist aktueller denn je

„In dem Stück steckt ganz viel von Kreislers eigener Geschichte drin“, erläutert Regisseurin Babette Dörmer. Der Komponist, Chansonnier und Kabarettist, der 1922 als Sohn einer jüdischen Familie in Österreich geboren wurde, musste 1938 selbst aus Wien emigrieren, machte in den USA Karriere und kehrte 1956 nach Europa zurück. Er galt in Österreich als „Enfant terrible“, weil er „sehr scharfzüngig“, so Dörmer, nicht nur Kritik an politischen Geschehnissen, sondern auch am Denken und Handeln der Österreicher selbst übte.