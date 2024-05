Aktionstag an Margarethenhöhe in Königswinter Die Hochleistungsflieger mit den Adleraugen sind die Stars beim Siebengebirgstag

Die Falkner aus der Falknerei „Skyhunters“ aus Frechen hatten die imposanten Vögel eigens zu der Veranstaltung ins Siebengebirge chauffiert und standen den vielen großen und kleinen Bewunderern der Vögel gemeinsam mit der Bad Honnefer Falknerin Petra Holz Rede und Antwort. Vertreter dieser drei Arten wird man in freier Natur in der Region zwar nicht zu Gesicht bekommen, da sie in weiter entfernten Gefilden zu Hause sind, dennoch kann man auch am Himmel über dem Siebengebirge derzeit einen regen „Flugverkehr“ beobachten.