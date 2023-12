Rheinpegel Die Hochwasserlage am Siebengebirge bleibt vorerst überschaubar

Darüber hinaus seien noch Informationsblätter an die Anwohner und Gewerbetreibenden verteilt und die noch in der Rheinallee parkenden Autos mit Infoschildern versehen worden. Nikolaus Klein vom städtischen Dezernat Sicherheit und Ordnung prognostizierte einen möglichen Pegel von etwas unter 7 Metern zum Scheitelpunkt am Wochenende. Am Freitag nicht betroffen war die L 193 an der Unterführung nach Rhöndorf. „Die Situation ist gut überschaubar“, so Striewe.