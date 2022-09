Nicht nur die Energiekrise belastet den Haushalt der Stadt Königwinter : Die Koalition in Königswinter sieht ihre Klimaziele gefährdet

Königswinter aus der Vogelperspektive: Wie es finanziell mit der Stadt weitergeht, ist derzeit Thema in der Politik. Foto: Frank Homann

Königswinter Die finanzielle Situation der Stadt treibt den Politikern in Königswinter die Sorgenfalten auf die Stirn. Steigende Belastungen wie durch die Energiekrise sind dabei nur einer von vielen Faktoren.



Die Einbringung des Königswinterer Haushalts hat Reaktionen in der Politik ausgelöst. Die Koalition sieht nicht nur wegen der angespannten finanziellen Lage, sondern vor allem wegen der Personalsituation in der Verwaltung die vor einem Jahr gefassten Beschlüsse, Königswinter bis 2035 klimaneutral zu machen, ernsthaft gefährdet. CDU und FDP sprechen sich klar gegen weitere Steuererhöhungen aus, die der Haushaltsentwurf des Kämmerers aber auch nicht vorsieht.

Die Koalition aus Königswinterer Wählerinitiative, SPD und Grünen spricht bei den im August von der Kämmerei mitgeteilten Zahlen für die Jahre ab 2023 von einer „dramatischen Veränderung“. Das Urteil des OVG Münster zur Eigenkapitalverzinsung bei städtischen Abwasserwerken bedeute allein für Königswinter eine jährliche Zusatzbelastung von rund 2,25 Millionen Euro im Jahr. Gleichzeitig werde eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage angedacht, die die Finanzierungsbeteiligung 2023 um mehr als 3,48 Millionen Euro erhöhen würde. Zudem stehen Königswinter aus dem kommunalen Finanzausgleich rund 3,74 Millionen Euro weniger Gelder zu - unter anderem deshalb, weil die Gewerbesteuereinnahmen der erfolgreich wirtschaftenden Königswinterer Unternehmen gestiegen seien.

Ausgeglichenes Zahlenwerk in den kommenden Jahren kaum noch möglich

„Unser Ziel, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt in den nächsten Jahren realisieren zu können, ist mit diesen von unserer Gemeinde nicht zu beeinflussenden Rahmenbedingungen in weite Ferne gerückt“, sagt Thomas Koppe, Fraktionschef der Grünen. Das könne dazu führen, dass Königswinter ab 2025 in die Haushaltssicherung abgleiten könnte. „Zusätzliche Entlastungen von Seiten des Bundes, des Landes und des Kreises sind dringend erforderlich, damit die Kommunen ihre Selbstverwaltung bewahren können.“

Besondere Sorge bereitet der Koalition die Personalsituation in der Verwaltung. Im Hoch- und Tiefbau seien weiterhin 50 Prozent bei den Architekten- und Ingenieursstellen unbesetzt. Im Bereich Schule Soziales und Sport könnten wegen zahlreicher offener Stellen wichtige Dienstleistungen nicht erbracht werden. Die Bürgerbüros hätten zeitweise geschlossen werden müssen. „Die Beschlüsse der Koalition, bis 2035 klimaneutral zu werden, und die Situation in unseren Schulen zu verbessern, sind auf diese Weise nicht umsetzbar“, so Koppe.

Fachpersonal dringend gesucht

Auch SPD-Fraktionschef Dirk Lindemann bereitet die Personalsituation Kopfschmerzen, so hätten beschlossene und an den Grundschulen dringend gebrauchten Stellen der Schulsekretärinnen noch nicht besetzt werden können. „Einige Bereiche der Bauverwaltung sind durch Personalmangel nahezu handlungsunfähig. Die Personalsituation zu verbessern, gilt mittlerweile unsere größte Aufmerksamkeit“, sagt er. Wichtig sei, dass die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber deutlich verbessert werde. „Das gesamte Personalmanagement einschließlich der Personalentwicklung braucht einen Modernisierungsschub. Sonst sind unsere politischen Veränderungsbemühungen für den Papierkorb.“ Künftig sollen nur noch solche Projekte, die tatsächlich realisiert werden können, in den Haushaltsplan aufgenommen werden. Auch Stephan Bergmann, Fraktionsvorsitzender der Köwis, betont: „Klare Priorisierungen von Projekten sind unter den gegebenen Umständen das Gebot der Stunde.“

Die CDU-Fraktion bewertet die Situation ähnlich kritisch. „Wir werden ein Haushaltssicherungskonzept nur vermeiden können, wenn wir die Ausgaben senken. Das Ziel muss es sein, das zu erreichen, ohne die Standards in Königswinter zu senken", so Finanzpolitischer Sprecher Frank Klein. Ein großer Teil der Mehrausgaben sei in den enorm gestiegenen Energiekosten begründet.

Kritik an steigender Kreisumlage

Es komme erschwerend hinzu, dass die Kreisumlage deutlich steige und die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in den kommenden Jahren sinken. „Da bereits in diesem Jahr eine deutliche Grundsteuererhöhung auf die Bürger zugekommen ist und insbesondere Familien ebenfalls durch die gestiegenen Energiekosten stark belastet sind, werden wir keiner weiteren Erhöhung der Grundsteuer zustimmen", so der Fraktionsvorsitzende Stephan Unkelbach.

Die FDP-Fraktion erinnert daran, dass sie schon seit Jahren gewarnt habe, eine überdurchschnittlich hohe Verzinsung des Eigenkapitals des Abwasserwerks in den Haushalt einzustellen. „Wir haben auf das anhängige Verwaltungsgerichtsverfahren hingewiesen und die entsprechende Einschätzung des Kämmerers bei der Aufstellung des Haushalts bezweifelt“, so der Fraktionsvorsitzende Bruno Gola. Die aktuelle Gerichtsentscheidung gebe dieser Einschätzung in jeder Hinsicht Recht. Die daraus erforderlichen Korrekturen der Haushaltsplanung seien gerade jetzt besonders schmerzhaft. „Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer nach der 25-prozentigen Steigerung im letzten Jahr, kann und darf den Bürgern nicht zugemutet werden. Hätte die Koalition nach der Kommunalwahl auf Wahlgeschenke verzichtet, wäre heute wenigstens noch etwas Spielraum vorhanden, um wichtige Projekte voranzubringen."

Für die Linke ist der Haushaltsentwurf des Kämmerers „mit extremen Risiken belastet und das Risiko des Abgleitens in ein HSK keineswegs gebannt“. Insbesondere die Schätzungen bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer B aber auch die versteckten Schulden durch die Sonderabschreibungen bei Corona und zukünftig auch bei Kosten durch die Ukrainekrise würde die Stadt den nächsten Generationen aufbürden.

Der Haushalt Defizit von 8,6 Millionen Euro Der Haushaltsentwurf für 2023 sieht ein Defizit von 8,6 Millionen Euro vor. In den Folgejahren bis 2026 wird mit einem Minus von jährlich rund vier Millionen Euro gerechnet. Im Jahr 2023 sollen nach dem Entwurf Erträge in Höhe von 117 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 125 Millionen Euro gegenüberstehen. Durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rund zehn Millionen Euro soll es jedoch gelingen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. mel

Keine weiteren Steuererhöhungen