Sproch- und Spelljrupp „Die meisten können doch nur noch Kölsch trinken“ – Mundartrettung mit viel Theater in Niederdollendorf

Die Idee im Förderkreis, zu Weihnachten etwas Besonderes zu machen, brachte der Gruppe in ihren Anfängen einen regelrechten Theaterdonner ein: Hildegard Heinen hatte „De Cressnaach en Kölle“ im Köcher. Damit reüssierten sie gleich mit ihrem ersten Stück weit und breit, im Rundfunk wurde das komplette Stück übertragen. „Mundart wird meist mit Karneval in Verbindung gebracht. Aber das ist viel mehr“, so Handrick. Wenn er zum Beispiel an den anspruchsvollen „Jedermann“ denkt. Dieses Spiel vom Sterben des reichen Mannes ist fester Bestandteil der Salzburger Festspiele – und auch die Sproch- un Spelljrupp traute sich an den Stoff – natürlich in Mundart. „Ich weiß gar nicht, ob ich in Hochdeutsch spielen könnte. Ich denke auch in Mundart. Es ist mir Herzensangelegenheit.“