Grundstein ist gelegt : Die neue Rettungswache in Oberpleis wird ein Blickfang

Oberpleis Am Freitag wurde die offizielle Grundsteinlegung für die neue Rettungswache in Oberpleis gefeiert. Wenn alles im Plan bleibt, können die Rettungskräfte ab Juni 2021 vom neuen Standort aus ausrücken.

Es geht voran mit dem Bau der neuen Rettungswache in Oberpleis: die Fundamente sind gegossen und am Freitag wurde die offizielle Grundsteinlegung gefeiert. Bürgermeister Peter Wirtz packte im Beisein von Architekt Rolf Koenigs und Landrat Sebastian Schuster die obligatorischen Cent-Stücke, eine Tageszeitung sowie die Urkunde zur Grundsteinlegung in eine metallene Zeitkapsel, die dann sorgfältig einzementiert wurde. Bleibt alles beim Plan, sollen die Rettungskräfte ab Juni 2021 von dem neuen Standort am Tankstellenkreisel zu Einsätzen im Bergbereich von Bad Honnef und Königswinter ausrücken – und das rund 4000-mal im Jahr.

Große Bau direkt neben dem Bauhof in Oberpleis

Insgesamt zählt der Rettungsdienst 70 Mitarbeiter, die in einem rotierenden System im Einsatz sind. Jeweils 20 werden im Regelbetrieb in Oberpleis stationiert sein. „Wir sind sehr froh, dann im Bergbereich gemeinsam untergebracht zu sein und nicht mehr, wie bislang, an zwei Standorten in Ittenbach und Ruttscheid.“ Das erspare auch so manche Hin- und Herfahrerei. Zumal am neuen Standort auch „in die Zukunft gebaut wird“: „Der Bergbereich wächst ja nach wie vor. Wir haben bei dem Neubau Vorsorge getroffen, dass eine Erweiterung möglich ist“, so Ruppert.