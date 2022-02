Projekt „Bönnsch für Pänz“ : Die Oberdollendorfer Pänz legen sich ins Zeug

Oberdollendorf Grundschüler feiern Karneval mit Joe Tillmann in der Schnitzenbusch-Schule in Oberdollendorf.

Dieser Pauker war so herrlich knatschverdötscht. Joe Tillmann, Solopaukist des Bonner Beethoven-Orchesters seit 40 Jahren und Projektleiter „Bönnsch für Pänz“, kam in grüner Hose mit bunten Noten, mit einer Fliege in ebensolchem Tuch, mit schwarzem Frack und karnevalistisch hochdekoriert in die Schnitzenbusch-Schule, um mit den Schülern an Weiberfastnacht jecke Karnevalslieder zu singen.