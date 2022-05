Koch-Show auf Schloss Drachenburg : Die Vielfalt des weißen Goldes

Das Programm der kreisweiten Milchwoche

Die Kochshow mit Björn Freitag auf Schloss Drachenburg war der Auftakt einer Woche im Rhein-Sieg-Kreis, in der sich alles um die Milch dreht. Einblicke in die Milcherzeugung gewährt beispielsweise der Wiersberger Milchhof in Hennef. Am Montag, 30. Mai, bieten die Betreiber um 10 und um 16 Uhr Hofführungen an. Anmeldungen unter info@milch-nrw.de.

Eine sechs Kilometer lange Radtour entlang der Sieg zum Hennefer Milchviehbetrieb „Haus Attenbach“ der Familie Becker, die auf ihrem Hof Speiseeis aus eigener Herstellung anbietet, steht am Dienstag, 31. Mai, auf dem Programm. Startpunkt der Tour, die unter dem Motto „Eisradeln“ steht, ist um 15 Uhr vor dem Hennefer Rathaus. Zur „Erdbeershake-Milchsause“ lädt am Mittwoch, 1. Juni, Schneiders Marktscheune am Brunnengarten in Wachtberg-Berkum ein. Zwischen 15 und 17 Uhr servieren Landfrauen aus der Region leckere Milchshakes.

Am Donnerstag, 2. Juni, schlägt das Milchmaskottchen „Kuh Lotte“ zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Lohmarer Bauerngut Schiefelbusch eine Extraportion Sahne für den Kuchen. Zudem kann der Hof besichtigt werden.

Zum Abschluss lädt der Milchziegenhof Minten in Rheinbach am Freitag, 3. Juni, ab 14 Uhr zu einer Hofentdeckertour mit großer Käseverkostung ein. Anmeldungen nimmt der Hof unter www.milchziegenhof-minten.de entgegen. Die Verkostung ist für Kinder frei, Erwachsene zahlen 20 Euro. eiu