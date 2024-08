Berühmter Künstler aus Oberpleis Für Star-DJ Lahos geht es vom Feuerwehrfest zu Olympia

Clubauftritte, Live-Shows bei Festivals und zwischendrin noch Produktionstage im heimischen Tonstudio – „Lahos“ ist ständig auf Achse und jettet dabei durch ganz Europa. Am heutigen Mittwoch bringt der DJ und Musiker, der mit bürgerlichem Namen Leonard Biwer heißt und aus Oberpleis kommt, gemeinsam mit DJ „Alle Farben“ das Deutsche Haus bei den Olympischen Spielen in Paris zum Beben. Events wie Dorffeste tauchen im Terminkalender von „Lahos“ eigentlich nicht mehr auf, seit er 2014 mit Felix Jaehns Remix des Hits „Cheerleader“, für den er das eingängige Trompeten-Solo komponierte und auch spielte, seinen internationalen Durchbruch hatte. Für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Löscheinheit Eudenbach der Freiwilligen Feuerwehr hat Biwer jetzt aber eine Ausnahme gemacht: Am Freitagabend rockte er vor mehr als 500 begeisterten Besuchern die Bühne auf dem Festgelände am Sportplatz im Oberhau.