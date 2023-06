Registrierungsaktion am Wochenende Königswinterer wollen das Leben von Tobias retten

Überall im Stadtgebiet haben die Freunde und Bekannte von Tobias Banner aufgehängt, Plakate geklebt und Flyer verteilt, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. „Ich glaube, in der Region gibt es kaum einen mehr, der nicht von der Aktion erfahren hat“, sagt Christian Henrich vom Organisationsteam. Großes Vorbild für die Organisatoren ist eine Typisierungsaktion, die 2016 in Oberpleis stattgefunden hat – mit rund 1200 Teilnehmern. „Wir hoffen, dass wir an diese Zahl herankommen können. Aber selbst sich nur fünf Leute registrieren lassen, ist das auch in Ordnung, denn diese fünf können alle Lebensretter sein.“