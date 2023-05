Dollendorfer Bücherstube unter neuer Leitung Zahlreiche Literaten verewigten sich im Gästebuch der Dollendorfer Bücherstube

Auf nur 40 Quadratmetern war Anne Alfen vor 27 Jahren gestartet. Den daraus resultierenden Namen „Dollendorfer Bücherstube“ behielt sie für ihre Buchhandlung auch bei, als sie später nach schräg gegenüber an der Heisterbacher Straße umzog und in dem ehemaligen Wäsche- und Kurzwarengeschäft wesentlich mehr Platz hatte. Jetzt gab sie den Schlüssel ab. In der Dollendorfer Bücherstube indes geht es nahtlos weiter: Mit Silke Kornstädt, die von Anne Alfen noch einen Jahreskreislauf lang im Alltagsgeschäft begleitet wird, darf weiterhin in bewährter Weise geschmökert werden, was die Bücher hergeben. Nach einer kurzen Renovierungspause ist ab sofort wieder geöffnet. Ein Fest zur Eröffnung gibt es am 13. Mai.