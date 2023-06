Sanierung der Drachenbrücke in Königswinter Deshalb ist die B42 während des langen Wochenendes komplett gesperrt

Königswinter · Die nächste Vollsperrung der B42 zwischen Bonn und Königswinter steht an: Die Königswinterer Drachenbrücke ist wegen Betonierungsarbeiten ab Donnerstag vier Tage lang gesperrt. Wir erklären, was genau an und unter der rund 650 Meter langen Brücke zu tun ist.

06.06.2023, 15:00 Uhr

Lastwagenweise Beton bringen Spezialunternehmen zu der für den übrigen Verkehr gesperrten Drachenbrücke, um unter der Schnellstraße Ankerblöcke zu betonieren, wie auf diesem Panoramabild zu sehen ist. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge

Ruhe braucht er, ganz viel Ruhe. Während des verlängertes Wochenendes nichts zu tun, das ist ab Donnerstag die Hauptaufgabe des neuen Betons, der die Königswinterer Drachenbrücke stabilisieren soll. Allerdings muss dafür die B42, die über die 650 Meter lange Altstadtquerung läuft, für vier Tage gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 8. Juni, um 7 Uhr, und soll bis Montag, 12. Juni, 5 Uhr andauern.