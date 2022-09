Hubschrauber zwischenzeitlich im Einsatz : 85-jähriger Wanderer am Drachenfels vermisst

Untersuchung wegen mehrerer Explosionen : Rund zwei Hektar Buschland brannten oberhalb von Rhöndorf Am frühen Freitagabend sind oberhalb des Konrad-Andenauer-Hauses in Rhöndorf rund zwei Hektar Gras- und Buschland in Brand geraten. Es gab mehrere Explosionen aus noch ungeklärter Ursache.