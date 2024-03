Schutz gegen Steinschlag Wie der Drachenfels gesichert wird

Vom Königswinterer Drachenfels und dem Plateau ist der Kölner Dom – bei genauem Hinsehen – meistens gut zu erkennen. Mit dem gotischen Gotteshaus teilt die Touristenattraktion im Siebengebirge den Nimbus, eine „ewige Baustelle“ zu sein. Denn: Seitdem im Sommer 2013 am Siegfriedfelsen unterhalb der Drachenfelsruine ein kapitaler Felsbrocken bis in die darunterliegenden Weinberge rauschte, gilt der Fels aus dem sogenannten Drachenfels-Trachyt, der unter anderem für den Bau des Kölner Doms verwendet wurde, als Baustelle. Aber: Die Festigung des bröckeligen Felsens ist nach vielen Jahren an Sicherungsarbeiten jetzt abgeschlossen.